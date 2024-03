Vitinha et son rêve de participer à l’Euro 2024

Vitinha réalise une très belle saison sous le maillot du PSG. Le milieu de terrain a été convoqué avec le Portugal lors de cette trêve internationale. Il a évoqué ses rêves d’Euro 2024, son utilisation différente au Portugal et au PSG…

Après une première saison compliquée, Vitinha est l’un des meilleurs joueurs du PSG lors de cet exercice 2023-2024. Le milieu de terrain (24 ans) n’hésite plus à tenter sa chance et est plutôt efficace avec six buts toutes compétitions confondues. Il est aussi l’un des organisateurs du jeu parisien et un titulaire pratiquement indiscutable. L’ancien du FC Porto est actuellement avec la sélection portugaise, avec qui il devrait jouer ce soir (20h45) contre la Slovénie. Avant cette rencontre, le numéro 17 du PSG s’est présenté en conférence de presse. Son rêve de jouer l’Euro 2024, son utilisation différente au PSG et en sélection, les chances du Portugal à l’Euro…

Convocation à l’Euro

« Bien sûr, je m’imagine à l’Euro, mais je sais que ma place n’est pas garantie. Et je suis content que ce soit le cas, cela me permet de rester vigilant et d’être au top de mes capacités pour être prêt. Mais bien sûr, j’espère y être. »

Un côté entraîneur en lui ?

« De nos jours, dans le football, chaque joueur a un peu d’entraîneur en lui. C’est l’entraînement qui le permet. Nous sommes informés dès notre plus jeune âge. Aucun joueur n’atteint les rangs professionnels sans savoir presque tout. Nous avons toutes les bases depuis longtemps. Individuellement, je pense que j’en ai un peu plus parce que je suis intéressé et que j’aime ça. Je pose beaucoup de questions et je m’informe. »

Son utilisation différente au PSG et en sélection

« C’est le football. Le club et l’équipe nationale sont des contextes différents et la vérité est que, comme je l’ai dit, nous avons beaucoup de joueurs de qualité dans de grandes équipes en Europe. Presque tous jouent tout le temps et il faudra bien que quelqu’un manque à l’appel. Bien sûr, je ne veux pas être écarté et je ferais tout ce que je peux pour l’être, mais je comprends aussi les décisions du manager, qui ne sont pas faciles à prendre. C’est à moi de rendre les décisions du manager plus difficiles à l’entraînement et quand je joue, parce que nous avons des solutions de grande qualité au milieu de terrain. Je vais tout faire pour que ce ne soit pas moi. »

L’état physique de Nuno Mendes

« Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je ne suis ni médecin ni physiothérapeute. Je sais que Nuno est heureux et très content d’être de retour sur le terrain. Il est très désireux de pouvoir jouer et de contribuer à l’équipe nationale et au club. Il appartiendra ensuite au département médical, en collaboration avec le manager, de prendre les décisions nécessaires pour que Nuno Mendes puisse jouer aujourd’hui et à chaque fois qu’il le pourra. C’est un joueur très important pour nous. »

L’objectif du Portugal à l’Euro 2024

« Il est clair que nous voulons gagner comme n’importe quelle autre équipe. Je mentirais si je ne le disais pas. Nous savons que nous sommes en lice, nous avons une grande équipe et de grands joueurs. Nous devons simplement nous rendre à l‘Euro et montrer la qualité que nous avons. Nous faisons partie des quatre équipes qui sont de sérieux prétendants. Nous en sommes conscients, mais nous réfléchissons match par match. Plus nous pensons à l’avenir, plus la situation se dégrade. Maintenant, nous devons penser au match de préparation contre la Slovénie. »