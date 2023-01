Lors du choc entre Lens et le PSG dans le cadre de la 17e journée de Ligue1, le PSG a perdu son invincibilité dans un match complètement raté (3-1). Avec ce succès, Lens revient à quatre points des Rouge & Bleu.

Pour son premier match de l’année 2023, le PSG a livré un match insipide face à de très bons lensois. Les joueurs de Christophe Galtier se sont inclinés pour la première fois de la saison (3-1), mettant fin leur série d’invincibilité de 32 matches. Alors qu’il aurait pu compter 10 points d’avance en cas de succès, le PSG voit son adversaire du jour revenir à quatre points. Au micro de Prime Video, Vitinha a tenu à féliciter les Lensois pour leur très bon match.

« Clairement, Lens a fait un très bon match et mérite de l’emporter contre nous. Il faut que l’on revoit ce que l’on a fait, il ne faut pas oublier cette rencontre. On doit s’en rappeler et voir ce que l’on a fait de mal. Ca peut arriver. On avait pas perdu cette saison, on voulait rester invaincu. Mais on n’a pas été capable aujourdhui de le faire. Mais on va le revoir et on va se souvenir de ce que l’on a fait ce soir. Pourquoi on n’a pas réussi à jouer sous pression ? Je ne sais pas. C’est une réponse difficile. Peut-être que c’est le début de match compliqué avec une ambiance peut-être un peu hostile. On a pris le premier but et c’était compliqué. Peut-être que c’est l’organisation, la pression. On va regarder ça. Je pense que Lens mérite complètement. Ils ont mieux joué que nous, mieux compris le jeu que nous. Ils méritent cette victoire. Ils ont mis des beaux buts et eu des occasions aussi. Nous, on n’a pas réussi à beaucoup créer et même quand on a créé, on n’a pas réussi à marquer des buts. C’est un résumé facile de cette victoire lensoise. On doit voir ce que l’on a pas bien fait.«