Ce soir, le PSG a connu sa première défaite de la saison sur la pelouse de son dauphin, Lens (3-1). Avec ce revers, le premier en 32 matches, les Parisiens voient les Lensois revenir à quatre points. Au micro de Prime Video, Marquinhos est revenu sur cette rencontre et n’a pas voulu mettre cette très mauvaise performance au absents du soir.

« Je pense que l’équipe de Lens a été plus efficace que nous. Il y a eu des situations des deux côtés. C’était un match très intense, ouvert. Ils ont été efficaces en première mi-temps surtout. Ils ont eu un bon début de match avec l’ambiance du stade qui a poussé. Ils ont gagné des duels qui ont fait la différence. On a essayé de revenir dans le match, on s’est procuré quelques occasions mais on n’a pas été efficace comme eux. Les absences de Neymar et Messi ? Ce sont des grands joueurs qui font la différence, qui nous créer des occasions, qui marquent des buts. Il ne faut pas dire que c’est à cause d’eux que l’on a perdu parce qu’ils n’étaient pas-là. On a déjà gagné sans eux aussi. Il faut retrouver de la cohésion d’équipe. On a été beaucoup de temps un de chaque côté, mais il faut retrouver la cohésion et l’efficacité et surtout de l’intensité. Les choses importantes vont arriver-là. »