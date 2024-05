Vitinha sur Luis Enrique : « Ce qu’il me pousse à faire, c’est incroyable pour moi personnellement »

Devenu un joueur important du onze parisien, le milieu du PSG, Vitinha, a grandement évolué sous les ordres de Luis Enrique.

C’est l’homme en forme du PSG depuis quelques mois. Après une première saison difficile, Vitinha a pris une autre dimension sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol en a fait sa rampe de lancement depuis plusieurs rencontres et le joueur a parfaitement rendu cette confiance placée en lui en étant décisif à plusieurs reprises (9 buts et 5 passes décisives). Et avant la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le numéro 17 des Rouge & Bleu a accordé un entretien à PSG TV. L’occasion pour lui d’évoquer son importance dans le jeu, sa relation avec Luis Enrique et son but face au FC Barcelone. Extraits choisis.

À voir aussi : PSG – Des négociations pour une prolongation de Vitinha

Son côté buteur, est-ce quelque chose qu’il avait déjà en lui ?

« En fait, je crois qu’être buteur, ce n’est pas quelque chose que j’avais naturellement en moi, mais disons que j’avais la capacité pour le devenir. Je sais que j’en ai la capacité, parce que je le faisais déjà à l’entrainement. Mais en match, c’est encore quelque chose de différent. En tout cas, j’ai pu montrer ma capacité à marquer, je suis heureux de le faire autant cette année. Maintenant, le défi, c’est de maintenir cette cadence. C’est difficile mais je vais tout donner jusqu’à la fin de la saison et l’année prochaine encore. »

La polyvalence demandée par Luis Enrique

« Exactement. Ce qu’il me pousse à faire, c’est incroyable pour moi personnellement, parce que je fais des choses que je ne me savais pas capable de faire, et que je peux faire très bien. C’est incroyable pour moi et pour tous les joueurs d’évoluer comme ça. On est meilleurs individuellement et collectivement. »

Son match face à Marseille et sa capacité à donner le rythme

« C’est une qualité que doit avoir un joueur qui joue dans cette position, c’est de contrôler le tempo. Décider si on accélère, si on ralentit, si on va à gauche, à droite, en avant, en arrière. C’est ça que j’aime faire. Et c’est ce qu’un joueur dans cette position doit faire. Et je ne dois pas diffuser ça que dans les mots, je dois aussi le montrer par mes actions. Dans ce match, c’était incroyable la façon dont on a réagi, la manière dont on a su montrer qu’on était plus que juste une idée de jeu, qu’on était une vraie équipe. Quand il faut défendre, on défend tous et ce ça qu’on aime faire. Je pense que les supporters aiment aussi ça, parce que c’est ce qui fait une grande équipe. Et puis on savait que c’était un match important pour eux. »

Sa sensation après son but face au FC Barcelone au match retour

« Tu vois ma célébration ? On voit que la tension était extrême ! Ce moment, je vais le garder en mémoire toute ma vie. Parce que c’était un but important, dans un moment important, que c’est le but qui redonne l’avantage… Ce but, si je pouvais l’encadrer dans ma maison… C’est un but qui restera pour moi, pour le club, et pour les supporters je pense. C’était incroyable… Et ce but, je ne l’oublierai jamais. »