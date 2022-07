Pour son deuxième match de préparation à la nouvelle saison, le PSG a affronté champion de J-League Division 1, le Kawasaki Frontale. Et les Parisiens se sont imposés (2-1) avec des buts de Lionel Messi et Arnaud Kalimuendo. Pour la deuxième fois, Vitinha – première recrue estivale – était titulaire. Le milieu de terrain a une nouvelle fois montré de belles choses face au club japonais. Des matches amicaux importants pour préparer le premier objectif de la saison, le Trophée des Champions contre Nantes le 31 juillet.

« Je me sens vraiment bien ici«

« Je pense qu’on a bien commencé cette préparation. Bien sûr, c’est un match de pré-saison. On a besoin de créer des automatismes, de définir beaucoup de choses. Nous avons besoin de matches, et c’était un bon début, assure Vitinha pour PSG TV. Et puis c’était une victoire, ça compte toujours ! Ces matches et ces séances d’entraînement sont importants pour créer ces connexions, ces liens et ces habitudes de jeu. Et c’est ce qu’il faut continuer à faire pour arriver en forme au Trophée des Champions. C’est l’objectif. Nous essayons de nous améliorer match par match pour arriver à un niveau élevé. Nous y travaillons pendant la semaine et visons à arriver au prochain match encore meilleur que nous ne l’étions aujourd’hui. Mes premières semaines ici ? Je me sens vraiment bien ici, j’ai été très bien accueilli. Je n’ai pas besoin de le redire, j’ai été très bien accueilli par le staff, les joueurs et l’équipe technique, par tout le monde et c’est vrai que je me sens vraiment bien ici. «