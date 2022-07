Depuis dimanche, le PSG a entamé sa tournée estivale au Japon. Après des premières journées marquées par des activités promotionnelles, des opérations marketing et des entraînements, les Parisiens ont disputé leur première rencontre amicale ce mercredi. Opposé au champion de J-League Division 1, le Kawasaki Frontale, le club de la capitale s’est imposé sur le score de 2 à 1 grâce à des réalisations de Lionel Messi et Arnaud Kalimuendo. Entré en seconde période, le Titi du PSG a fait une belle impression et a été à la conclusion d’une excellente action collective.

« On voulait prendre du plaisir ensemble et arracher la victoire«

Interrogé par le site officiel du PSG sur cette victoire face au Kawasaki Frontale, Arnaud Kalimuendo s’est montré satisfait du résultat : « C’était quelque chose de spécial. C’est aussi la première fois que je suis au Japon, et je suis très content d’avoir pu évoluer face à ce beau public. C’était un match de préparation aussi, qu’on avait bien appréhendé. On voulait prendre du plaisir ensemble et arracher la victoire. C’est chose faite donc on est contents. Nous ne sommes qu’au tout début de notre saison, il y a un nouveau staff, un nouveau coach, des joueurs qui reviennent comme moi, d’autres qui étaient déjà là, donc il faut trouver de bonnes ententes, de bonnes connexions et c’est ce qu’on commence à faire. On essaye aussi de monter en régime, en énergie donc c’est une bonne chose. Personnellement, je me prépare d’une belle manière, je sens que je suis en forme, que j’ai les jambes, donc tant que je serai ici je me donnerai totalement à fond. Je suis très content, c’est une bonne chose pour moi et pour le club. »