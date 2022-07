Les mots de Galtier après Kawasaki Frontale / PSG

Premier match de préparation de ce Japan Tour 2022, la rencontre entre Kawasaki Frontale et le PSG s’est soldée par une victoire pour les parisiens. Les hommes de Christophe Galtier l’ont emporté sur le score de 1-2 grâce à des réalisations de Lionel Messi (32e) et Arnaud Kalimuendo (58e) en seconde période. L’équipe japonaise a ensuite réduit le score par le biais d’un but de la tête (84e) de Kazuya Yamamura. En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier est revenu sur la rencontre dans un premier temps : « Ce fut un match très rythmé face à une équipe qui est au milieu de son Championnat, donc prête physiquement, tactiquement et techniquement. Nous concernant, il y a eu de belles combinaisons offensives. J’ai apprécié la manière dont mes joueurs ont mis la pression haut et fort sur le terrain, ce qui nous a permis d’être dangereux et de nous créer beaucoup de situations. Nous évoluons dans un nouveau système, en 3-4-1-2, il faut donc l’assimiler. On a connu pas mal de déséquilibres et ainsi concédé beaucoup trop de situations sur notre but. C’est un gros axe de travail pour les semaines à venir de vouloir, pouvoir, avoir beaucoup de monde offensivement et être capable dans le même temps de garder un juste équilibre. Il faut essayer de vite trouver des réglages et compensations pour éviter d’être pris sur des situations de transition« .

Le 3-4-1-2 , un schéma à installer

Interrogé sur la pérennisation du nouveau schéma tactique du PSG, Chistophe Galtier a affirmé que le 3-4-1-2 avait vocation à être installé pour toute la saison : « On a fait deux matches amicaux et on travaille aussi tous les jours à l’entraînement ce schéma. Mais, après, il y a toujours de l’adaptation. Il y a aussi une réflexion pour travailler dans un autre système tout en restant très dangereux offensivement« .

Pourquoi Verratti, Paredes et Navas n’étaient pas sur la feuille de match ?

L’absence de trois éléments a interrogée les observateurs et supporters du PSG. En effet, Marco Verratti, Leandro Paredes et Keylor Navas n’ont pas pris part à la rencontre, et ne figuraient même pas sur la feuille de match. Les explications de Christophe Galtier : « Leandro Paredes a ressenti une petite gêne musculaire en fin de séance, rien de méchant, et on espère le récupérer d’ici à la fin de la tournée. Marco Verratti a repris avec une douleur sur le cou-de-pied début juillet et on a décidé de ne pas le faire participer, car il n’avait que 5 séances collectives avec nous. Quant à Keylor Navas, c’est une question de temps de jeu, il jouera une grande partie du second match contre les Urawa Reds« .

Le technicien français a enfin été interrogé sur son adaptation, et la « séduction réciproque » entre son groupe et lui : « J’espère qu’ils ne sont pas dans la séduction car moi je ne suis pas dans un jeu de séduction. Je suis dans la découverte de ce groupe extraordinaire. Le groupe travaille très bien. Si vous n’avez pas d’ego, vous n’avez pas de champions. Et sans champions, vous ne gagnez pas. De ce que je vois depuis quinze jours, le groupe vit bien et rigole bien ensemble« . Des propos rapportés par le journal L’Equipe.