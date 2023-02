Warren Zaïre-Emery réagit à la défaite du PSG contre Monaco

Avec cette faite contre l’AS Monaco, le PSG vient de perdre pour la quatrième fois cette année. Un revers qui ne rassure pas avant la réception du Bayern Munich ce mardi soir. Malgré l’arrivée d’un nouveau coach et le recrutement de nouvelles recrues l’été dernier, le club de la capitale renoue avec ses démons de l’ère Pochettino. Difficile d’entrevoir du positif après cette semaine délicate (défaite contre l’OM et Monaco). Les Rouge & Bleu ont un mois de février chargé avec des matchs importants (Bayern Munich, LOSC et l’OM). Titulaire contre les Monégasques, Warren Zaïre-Emery s’est arrêté au micro de PSG TV. Pour le joueur de 16 ans, il faut se ressaisir et vite.

« Il faut se ressaisir »

« J’ai marqué un peu avant la mi-temps. Après on a essayé de pousser. On en a repris un et ça nous a calmé. Il faut se ressaisir parce que ça fait quelques défaites à la suite. On doit donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. »