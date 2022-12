Après deux jours sans matches, la Coupe du Monde reprend ses droits avec le début des quarts de finale. Après Croatie / Brésil, l’Argentine de Lionel Messi affronte les Pays-Bas. L’attaquant du PSG (35 ans) est évidemment annoncé titulaire.

Lionel Messi est à trois matches de son rêve de remporter la Coupe du Monde. Pour cela, il devra éliminer les Pays-Bas ce vendredi soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1). Pour cette rencontre, Lionel Scaloni – le sélectionneur de l’Albiceleste – devrait aligner une équipe proche de celle du huitième de finale contre l’Australie (2-1) selon Tyc Sports. Emiliano Martinez devrait garder les buts défendu par Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, et Tagliafico. Le milieu de terrain pourrait être composé de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister. Enfin, Lionel Messi devrait être accompagné de Julian Alvarez et Angel Di Maria. Incertain avant la rencontre en raison d’une douleur musculaire qui l’avait fait manquer l’Australie, l’ancien du PSG devrait donc pouvoir tenir sa place.

Les compositions probable de Pays Bas / Argentine