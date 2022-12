Après un an et demi sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a été remercié et remplacer par Christophe Galtier. L’entraîneur argentin garde de bon souvenir de son passage à Paris. Il a aussi aimé coacher un certain Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs au monde. L’attaquant du PSG (23 ans) a toujours affiché ses fortes ambitions pour sa carrière. Pour certains, c’est de l’arrogance mal placé, pour d’autres il a tout a fait le droit de placer des exigences élevées. Mauricio Pochettino, qui l’a eu sous les ordres lors de son passage au PSG de janvier 2021 à juin 2022 a tenu à prendre la défense de l’ancien monégasque sur ce point précis. Pour lui, Mbappé a bien un ego mais pas un égo négatif.

« Bien sûr, Kylian a un ego, mais dans le bon sens du terme. Tous les grands joueurs ont un gros ego. C’est impossible de ne pas en avoir. Et il est difficile de gérer une telle pression à un si jeune âge. Mais il est très important pour moi de faire comprendre que Kylian est un gars très gentil, assure l’ancien coach du PSG pour The Athletic. Il est arrogant dans le bon sens du terme. Il a un ego, mais cet ego ne le contrôle pas, ce qui arrive parfois lorsqu’un joueur atteint un tel niveau au début de sa carrière? » Mauricio Pochettino qui a aussi expliqué avoir aimé coacher l’international français. « J’ai découvert au PSG que si Kylian faisait une erreur, je pouvais lui expliquer pourquoi, ce qu’il devait faire afin qu’il puisse essayer de s’améliorer à chaque match. Peut-être que les médias donnent une image différente, mais il était en réalité un gars très agréable à gérer. »