Marca parle d’un PSG prêt à “couvrir d’or” Kylian Mbappé

C’est un jour sans fin. Kylian Mbappé (22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022) ne prolonge pas au PSG et le Real Madrid rêve de le signer. Toujours la même histoire, lassante. Le journal espagnol Marca affirme ce jour que le Paris Saint-Germain a pour intention de proposer au jeune attaquant star un contrat hors marché, imbattable, inapprochable pour tout autre club. Le “couvrir d’or”. Tout cela pour obtenir son “oui”. Comme ce que le Barça avait fait avec Lionel Messi en son temps (avec les fâcheuses conséquences économiques que chacun connait). Le PSG redoute de voir partir Kylian Mbappé, assure le quotidien madrilène. D’autant plus qu’il ne pourrait pas vraiment le remplacer. Lionel Messi va signer un contrat de 5 ans avec le Barça. Reste l’option Cristiano Ronaldo (36 ans). “Son nom a circulé dans les bureaux du club parisien, mais en ce moment ils attendent le retour de Mbappé pour agir et poser tous les scénarios”, lit-on dans Marca.