Il est toujours difficile de jauger les informations données par le Mundo Deportivo quand il est question du PSG tant le club francilien fait office du “méchant” qui nuit au Barça dans l’imaginaire local. Après les arrivées de Kun Agüero, Eric Garcia et d’Emerson Royal, le Barça souhaite ajouter à son effectif deux joueurs néerlandais libres contractuellement: Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Si l’ancien capitaine de l’OL est proche de s’engager pour trois saisons au FC Barcelone, pour l’ancien milieu de terrain de Liverpool la donne change ces dernières heures, rapporte le journal sportif catalan. “Wijnaldum s’éloigne du Camp Nou et se rapproche de Paris“, lit-on. “Le président Nasser Al-Khelaïfi a mis sur la table une offre économiquement très puissante, comme ESPN l’a révélé et comme MD peut le confirmer. Des sources au Barça l’ont reconnu et nous ont disent que “l’offre était bien supérieure à ce que nous leur proposons”. Le joueur pencherait pour l’offre parisienne mais il devra trancher : accepter le salaire élevé du PSG ou jouer pour le Barça avec un salaire inférieur.” Georginio Wijnaldum (30 ans) se dirige vers le PSG, répète le Mundo Deportivo de manière alarmiste dans son article car l’offre parisienne est imbattable. L’ancien joueur des Reds pourrait devenir le renfort attendu au milieu de terrain.