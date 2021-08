Women’s Cup – petite finale pour le PSG contre les Chicago Red Stars

Après un début de préparation chaotique, et des défaites contre Bordeaux (0-3), l’AS Rome (1-2) et l’Olympique Lyonnais (5-1), le PSG au féminin a un peu redressé la barre face au FC Bayern à Louisville, dans le Kentucky, lors de la Women’s Cup 2021. Les Parisiennes ont fait un 2-2 contre les championnes d’Allemagne mais se sont inclinées 5-4 aux tirs au but suite à un échec de Lea Khelifi dans l’exercice. Face aux Bavaroises Marie-Antoinette Katoto avait frappé la première d’une tête à la 19e minute sur un centre de Sandy Baltimore. Mais le FC Bayern a exploité la fin de mi-temps pour marquer deux fois face à une Charlotte Voll peu inspirée sur le coup franc à l’origine du 2-1. Les Parisiennes vont égaliser à la 57e minute sur un corner de Sandy Baltimore repris de la tête par Kheira Hamraoui. On en restera là jusqu’à la séance fatidique des TAB. Ce sera la petite finale pour le PSG contre les Chicago Red Stars (samedi à 15h00, heure locale).