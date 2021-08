Sport1 : “Le Bayern n’envisage pas de signer Kehrer cet été”

“Le Bayern à fond sur Kehrer”. Avec ce titre L’Equipe et son correspondant Alexis Menuge sont affirmatifs. Le champion d’Allemagne peu actif cet été – il a recruté Dayot Upamecano et Omar Richards – convoite l’international allemand. Le FC Bayern doit se renforcer d’ici la fin du mois. Oliver Kahn (président du CA) et Hasan Salihamidzic (directeur sportif) “sont très intéressés” par le profil de Thilo Kehrer, affirme le quotidien sportif français. D’autant plus que David Alaba (Real Madrid), Jérôme Boateng (sans club) et Javi Martinez (Qatar SC) sont partis. Une douzaine de millions d’euros pourrait être mise sur la table pour un contrat de trois ans. Le PSG aurait réclamé 20 millions d’euros pour le natif de Tübingen âgé de 24 ans – acheté 37 millions d’euros – et sous contrat jusqu’en 2023. Oui mais en Allemagne Sport1 et Sport Bild démentent un accord de ce type. Ou même des négociations. “Le FC Bayern n’envisage pas de signer Kehrer cet été et il n’y a pas de négociations”, affirme Sport1. De quoi glacer certains espoirs de vente.