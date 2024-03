Xavi : « Le PSG ? L’une des meilleures équipes d’Europe »

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG attendait son adversaire. Les Parisiens affronteront le FC Barcelone. Interrogé à ce sujet, Xavi estime que le PSG est favori de cette double confrontation.

Après deux éliminations en huitièmes de finale, le PSG s’est enfin qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions en écartant la Real Sociedad (2-0 / 1-2). Hier midi, il attendait son adversaire. Et lors du tirage au sort, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone. Les Parisiens recevront les Blaugrana le 10 avril avant de se déplacer en Catalogne le 16 avril. Ce sera la sixième fois en douze ans que les deux équipes s’affrontent lors d’une campagne européenne. Présent en conférence de presse à la veille du choc contre l’Atlético de Madrid pour le compte de la 29e journée de Liga, Xavi a été interrogé sur ce quart de finale. L’entraîneur du FC Barcelone s’attend à une belle double confrontation et estime que le PSG en est le favori.

« C’est l’un des adversaires les plus difficiles à affronter »

« C’est l’un des adversaires les plus difficiles à affronter. Je connais Luis Enrique, un entraîneur brillant, et certains de ses joueurs. Les équipes de Luis Enrique sont très travailleuses. Nous jouerons le match retour à domicile et nous espérons faire un bon tour de qualification, mais ce sera difficile. Il est temps de rêver. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe, lance Xavi dans des propos relayés par L’Equipe. Paris est peut-être le favori. Bien que nous ayons plus d’histoire, la réalité est que ce n’est pas la même chose. Nous ne pouvons pas dépenser autant pour recruter. Mais c’est le moment d’être enthousiaste. C’est le moment décisif de la saison et nous devons montrer sur le terrain que nous sommes prêts à rivaliser. »