Xavi se prononce sur l’avenir d’Ousmane Dembélé

Vendredi après-midi, on annonçait Ousmane Dembélé proche de rejoindre le PSG. Depuis, les informations sont un peu contradictoires. Présent en conférence de presse, Xavi a été questionné sur l’avenir de son joueur.

Le PSG est à la recherche d’un ailier droit lors de ce mercato estival. La priorité se nomme Bernardo Silva. Mais Manchester City ne compte pas lâcher son joueur, ce qui complique ce dossier. Vendredi après-midi, juste après le match contre le Cerezo Osaka, une bombe est tombée dans l’actualité mercato du PSG. Le club de la capitale serait proche de s’offrir Ousmane Dembélé. Actuellement au FC Barcelone, il aurait une clause libératoire de 50 millions d’euros valable jusqu’au 31 juillet. Les dirigeants parisiens auraient décidé de la lever et on parlait même d’une visite médicale organisée à Los Angeles, où séjourne actuellement le Barça.

« Nous ne pouvons pas contrôler le marché »

Mais dans la presse espagnole et surtout catalane, on tempère et on explique que ce dossier n’est pas si avancé que ça et que la priorité de l’international français est de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. À l’issue de la victoire des Catalans contre le Real Madrid (3-0) lors d’un match de préparation à la nouvelle saison aux États-Unis, Xavi s’est présenté en conférence de presse. Et le coach barcelonais n’a évidemment pas échappé à la question sur l’intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé. « J’ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l’ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd’hui : il est capital pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance et il m’en donne, lance le coach barcelonais dans des propos relayés par RMC Sport. Depuis notre arrivée, il nous a dit qu’il était heureux. Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c’est la décision du joueur. Je le vois heureux et c’est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu’il était heureux. Il est très différent. C’est un joueur qui fait beaucoup de différences. La fin du marché est le 31. »