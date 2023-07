Mercato : Paris toujours à fond sur Bernardo Silva

Le PSG compte toujours se renforcer en attaque et au milieu de terrain, d’autant plus si le club de la capitale venait à perdre Marco Verratti, proche d’un accord avec Al-Hilal. La piste prioritaire des Rouge & Bleu était jusqu’alors Bernardo Silva, mais d’après le média portugais A Bola, le milieu de terrain était jugé intransférable par Manchester City. Cependant, des échos contraires apparaissent sur ce dossier, Paris serait toujours actif sur Bernardo Silva.

Le Paris Saint-Germain s’est (plus ou moins) renforcé durant ce mercato estival 2023, en enregistrant l’arrivée de six recrues, sept si l’on compte Xavi Simons parti en prêt au RB Leipzig. Cependant, il manque encore quelques éléments à Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif, et cela s’est ressenti lors des deux premiers matchs de pré-saison, face au Havre et Al-Nassr. D’un côté, le PSG cherche à recruter un numéro 9, dont l’identité reste pour l’heure inconnue, bien que la situation se décante depuis quelques jours. Aussi, les Rouge & Bleu ciblent depuis plusieurs mois Bernardo Silva, mais hier, A Bola révélait que le joueur était jugé intransférable par son club, Manchester City. Avec le départ d’Ilkay Gundogan au Barça et le potentiel envol de Riyad Mahrez vers Al-Ahli, Pep Guardiola semble n’avoir que le Portugais en guise de solution, si City ne venait à ne pas recruter. L’agent du joueur, Jorge Mendes, qui poussait pourtant en interne pour que le transfert vers Paris se fasse, a été informé que tout offre pour le numéro 20 sera refusée.

🚨 BREAKING : Paris fait toujours son maximum pour recruter Bernardo Silva et n'est pas "intransférable" 🔥🇵🇹



[@Santi_J_FM]

🎨 @CanalSupporters

Cependant, aujourd’hui, un écho contraire sur le dossier remonte. En effet, Santi Aouna pour FootMercato, indique dans un tweet que le Paris Saint-Germain demeure actif sur le cas Bernardo Silva. Le club de la capitale « est toujours à fond » sur le Portugais et devrait donc tout faire pour s’adjuger les services de leur piste prioritaire. Le journaliste indique également qu’à contrario de ce qui a été dit hier, le numéro 20 de Manchster City ne serait pas « intransférable » et donc que le dossier ne serait pas complètement terminé pour les Rouge & Bleu.