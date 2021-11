Le mercato est encore loin, et pourtant, ça s’agite déjà en coulisse côté parisien. Le jeune milieu de terrain Xavi Simons n’a toujours pas joué la moindre minute avec le PSG cette saison. De son côté, Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea, est en fin de contrat le 30 juin prochain. Dans son podcast Here We Go, Fabrizio Romano a livré des informations sur la situation des deux joueurs.

Pour ce qui est de Xavi Simons, un contrat a été proposé par le PSG. Les Rouge et Bleu sont confiants dans ce dossier mais Mino Raiola attendrait de voir si le club a le projet d’intégrer son joueur en équipe première. Si le jeune joueur parisien n’a pas de temps de jeu dans les prochains mois, son agent activera d’autres pistes. Si le Néerlandais ne prolonge pas, des clubs de Bundesliga pourraient intéressés par le profil du joueur. Concernant Antonio Rüdiger, le joueur sera en fin de contrat l’été prochain. Chelsea voudrait le prolonger mais les deux parties sont encore loin d’un accord. Le défenseur allemand est suivi de près par le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG est également intéressé.