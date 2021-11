C’est une contrariété dont les supporters n’avaient vraiment pas besoin… Alors que les Rouge & Bleu ont perdu Julian Draxler pour six semaines pendant cette trêve internationale, les parisiens retiennent tous leur souffle pour un autre joueur du PSG qui va revenir de ce break gêné physiquement, et pas n’importe qui, puisqu’on parle de Neymar Jr.

Ce lundi soir, la fédération brésilienne a annoncé que le joueur ressentait une gêne au niveau de l’adducteur gauche. Cet après-midi, le quotidien Le Parisien se voulait être rassurant sur l’état de santé du numéro 10 parisien en expliquant qu’il devrait être présent pour la rencontre contre Manchester City dans une semaine. Néanmoins, L’Équipe a temporisé ces dernières informations en annonçant que le joueur arrivera dans les prochaines heures à Paris et passera des premiers examens médicaux mercredi « afin de révéler la nature exacte de sa gêne et l’éventuelle indisponibilité qu’elle pourrait engendrer. » Si pour le journal sportif, il est « impossible d’effectuer un pronostic » puisque le numéro 10 parisien n’a pas encore été examiné, il est « possible d’être inquiet » car ce dernier est de plus en plus souvent blessé aux adducteurs que Neymar souffre, ces derniers mois.