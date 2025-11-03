XI FIFPRO : Quatre joueurs du PSG reconnus par leurs pairs

Tous les ans, la FIFPRO désigne son onze de l’année, avec un vote entre les 65 000 joueurs adhérant à l’association. Pour l’année 2025, quatre joueurs du PSG figurent dans l’équipe type.

Les 65 000 adhérant Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels votent chaque année afin de faire le XI de l’année. Une reconnaissance par leurs pairs qui met en valeur l’année des joueurs, et celle de quatre joueurs du Paris Saint-Germain aujourd’hui. En effet, Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi figurent dans ce onze. A noter la présence également de Gianluigi Donnarumma qui a performé sous les couleurs du PSG en 2025. Avec 4 joueurs dans le onze, le club de la capitale domine cette équipe.

Le XI FIFPRO 2025

Donnarumma ; Hakimi, Van Dijk, Mendes ; Palmer, Bellingham, Pedri, Vitinha ; Yamal, Mbappé, Dembélé