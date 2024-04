Yansané : « Le PSG m’a offert une chance inestimable »

Formé au PSG, Sékou Yansané joue actuellement à Al Ahli SC au Qatar. Le titi est revenu sur ses années au sein du club de la capitale.

Le PSG possède l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Chaque année, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première. Mais peu arrivent à se faire une place dans l’équipe première et décident de quitter leur club formateur afin d’avoir un temps de jeu régulier. C’est le cas de Sékou Yansané. Arrivé chez les Rouge & Bleu en 2021, il ne sera resté qu’un an à Paris, mais aura joué une rencontre avec l’équipe professionnelle, contre Lorient, en Ligue 1 le 22 décembre 2021. Un souvenir toujours bien ancré dans sa tête.

« Je n’ai pas dormi de la nuit après avoir vécu ce rêve éveillé »

« Avant de connaître ma première en Ligue 1, j’étais dans le groupe qui avait battu Clermont au Parc des Princes (4-0, le 11 septembre 2021). Même si je n’avais pas foulé la pelouse du Parc des Princes, j’avais été impressionné par l’ambiance des supporters. J’avais ressenti comme une petite boule au ventre, car depuis tout petit, je m’imaginais jouer pour Paris au plus haut niveau, se remémore l’attaquant au micro de PSG TV. Mauricio Pochettino m’a effectivement offert cette opportunité à Lorient en remplaçant Ander Herrera pour le dernier quart d’heure de jeu alors que nous étions menés au score. À cinq minutes du terme, Sergio Ramos s’est fait exclure, mais Mauro Icardi a égalisé dans les arrêts de jeu. Je n’ai pas dormi de la nuit après avoir vécu ce rêve éveillé ! J’ai reçu des tonnes de messages sur mon téléphone. Ce qui m’a rendu le plus heureux, c’est d’avoir procuré de la joie et surtout de la fierté à mes parents. Ces quelques minutes de jeu m’ont permis d’être champion de France de Ligue 1 et de participer au tour d’honneur lors de la remise du trophée au Parc. »

« Ce fut un immense plaisir de porter le maillot de mon club de cœur »

L’attaquant qui joue actuellement au Qatar, à Al Ahli SC a également dévoilé le bilan qu’il tirait de son passage au PSG. « Je n’ai passé que des moments fantastiques en compagnie de mes coéquipiers qui sont devenus comme des frères pour moi. Ce fut un immense plaisir de porter le maillot de mon club de cœur et de pouvoir évoluer au côté de grands joueurs. Je ne me souviens pas d’une seule journée où je suis allé à l’entraînement sans avoir le sourire. Paris m’a offert une chance inestimable. Le bilan est très positif, ce fut le kif total ! »