Lors de ce mercato estival, le PSG a enregistré de nombreux départs. Et ce samedi, un 27e départ a été officialisé. Le jeune attaquant, Sékou Yansané (19 ans), prend la direction du Qatar pour vivre une nouvelle expérience.

Le PSG continue de se séparer de certains de ses joueurs. Si le mercato a fermé ses portes en France depuis plus d’une semaine, le club de la capitale peut continuer de se séparer de quelques éléments dans d’autres championnats où le marche des transferts est encore ouvert. Récemment, la direction parisienne a réussi à trouver une porte de sortie à Mauro Icardi (en prêt sec à Galatasaray). Et après Rafinha et Kaïs Najeh, un autre joueur du PSG tente une aventure au Qatar, où le marché des transferts est d’actualité jusqu’au 15 septembre. En effet, ce samedi, le club d’Al-Ahly a annoncé la signature de Sékou Yansané. Recruté en provenance du Dijon FCO en janvier 2021, l’attaquant de 19 ans n’a jamais réussi à se faire une place dans l’équipe première, malgré un contrat qui courait jusqu’en juin 2023.

Yansané a signé un contrat jusqu’en 2027

Et comme officialisé ce samedi par le club qatari, Sékou Yansané a paraphé un contrat de cinq ans avec Al-Ahli, soit jusqu’en juin 2027. Reste à savoir si le PSG touchera une indemnité de transfert dans cette opération. Via un communiqué, le club du Qatar a expliqué sa joie d’obtenir l’un des meilleurs joueurs du championnat U19. « Yansané, né en 2003, jouera avec le club d’Al-Ahli selon la vision du staff technique, car il est considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux du championnat U19 avec l’équipe de la capitale française, avec qui il a participé à 23 matches, marquant 21 buts. Le joueur a également participé à la Ligue des champions pour la catégorie des jeunes avec son club en cinq matches, au cours desquels il a marqué un but. Il est considéré comme l’un des meilleurs buteurs de France dans les équipes de jeunes. » De son côté, le PSG n’a pas encore communiqué sur le départ de son joueur. Chez les professionnels, Sékou Yansané aura disputé un seul match, lors de la saison 2021-2022.