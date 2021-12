Le 22 décembre 2021 restera à jamais gravé dans la mémoire de Sekou Yansané. Le jeune attaquant (18 ans) a fait ses premiers pas en professionnel avec le PSG lors de ce match nul à Lorient (1-1) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Le titi parisien n’a pas caché sa joie après cette première.

« Mes débuts ? Ce n’est que du plaisir, entrer et jouer à côté de grands joueurs pour ma première, ce n’est que du plaisir, s’enflamme Yansané au micro de PSG TV. Je suis très content et j’espère que ce sera le début d’une longue série. Je ne pensais à rien, je me suis dit que je devais me donner à fond, comme d’habitude, et que ça allait bien se passer. Le match ? C’est un groupe avec beaucoup de caractère, une grosse entente, et franchement, on ne l’a rien lâché et ça a payé, c’est bien.«