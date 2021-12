Monconduit : « C’était un petit PSG, on est frustré »

Thomas Monconduit a marqué un magnifique but pour lancer Lorient contre le PSG ce soir. Mais malgré un bon match défensif, les Lorientais ont craqué dans les dernières secondes de la rencontre sur un but de Mauro Icardi (1-1). Un match nul rageant pour Lorient qui tenait un exploit extraordinaire, qui lui aurait fait du bien au classement (19e). Le milieu de terrain avoue être frustré après ce match.

« On est frustré à la sortie de ce match. Mais si on nous avait dit qu’on allait faire 1-1 contre le PSG au début de la rencontre, on aurait signé. Vu le scénario, on peut être frustrés. On a mal joué les coups, regrette le milieu de terrain dans des propos relayés par L’Equipe. En plus, on est à onze contre dix. C’est encore plus dommage. On va prendre ce point et s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien. C’était un petit PSG. Quand il n’y a pas Neymar et Mbappé, ils manquent de vitesse, de percussion et de création.«