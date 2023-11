Dans une journée décisive pour les équipes du PSG engagés en compétitions européennes, les U19 ont échoué en toute fin de match face à l’AC Milan en Youth League.

À quelques heures du grand rendez-vous à San Siro, les jeunes du PSG et de l’AC Milan se rencontraient pour le compte de la quatrième journée de Youth League. Après un début de compétition difficile avec une défaite face à Dortmund (0-1), les Rouge et Bleu se sont bien réveillé dans la suite du premier tour. Les Parisiens ont réussi à enchaîner deux victoires consécutives contre Newcastle et l’AC Milan pour attraper la première place du groupe, à égalité de points (6), avec ses deux concurrents. Les hommes de Zoumana Camara sont alors arrivés à Milan avec les trois points acquis de la première manche, et l’envie de prendre le large au classement. Mais la tâche était beaucoup plus compliquée que lors du premier match. En effet, les Titis se sont fait bousculer très tôt dans la rencontre avec l’ouverture du score italien dès la 8e minute. Deux minutes plus tard, les Milanais font le break sur une sublime reprise de volée qui enfonce les Parisiens. Il faudra attendre la fin de la première période pour voir les Rouge et Bleu réagir. Serif Nhaga réduit le score à la 45+3e minute.

Un final cruel

En seconde période, les hommes de Zoumana Camara veulent remonter. Aussitôt dit, aussitôt dit, Ibrahim Mbaye, tout juste entré en jeu 3 minutes plus tôt, distribue un centre millimétré sur le pied d’Erwan Adonis pour égaliser à la 66 minute. La suite de la rencontre sera intense mais les deux équipes ne parviendront pas à trouver les failles des défense. Quoi que… À la dernière seconde de jeu, les Milanais arrachent la victoire sur un but victorieux inscrit de la tête. Les Milanais terminent la rencontre avec une domination totale, avec 62% de possession, 11 tirs à 4 et deux fois plus d’attaques dangereuses que les Parisiens. Un score final cruel pour les jeunes Titis qui laissent les Rossoneri s’échapper au classement. Coup de bol, le concurrent de l’autre match, le Borussia Dortmund, ne viennent pas à bout de Newcastle et prennent le point du match nul. La qualification reste alors encore à portée de main pour les Rouge et Bleu qui récupèrent la 3e place, à un petit point du BVB.