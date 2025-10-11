Zabarnyi, Pacho, Safonov… Les résultats des internationaux du PSG

Dans la soirée de vendredi soir, plusieurs internationaux du PSG disputaient leur premier match de cette trêve internationale.

Plusieurs internationaux du PSG sont concernés par cette trêve internationale d’octobre. Et certains d’entre eux étaient sur les terrains hier. Les deux Parisiens, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez, ont assisté depuis le banc à la victoire facile de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan (3-0) au Parc des Princes. Plus tôt dans la journée, la Corée du Sud de Lee Kang-In, titulaire, a été surclassée (5-0) par le Brésil de Lucas Beraldo, resté sur le banc. De son côté, le capitaine des Bleuets, Warren Zaïre-Emery, a participé à la large victoire face aux Îles Féroé (6-0). Enfin, trois autres Parisiens étaient aussi concernés par des matches internationaux ce vendredi soir : Matvey Safonov, Illia Zabarnyi et Willian Pacho.

Islande / Ukraine (3-5)

Dans un match prolifique en buts, l’Ukraine est venue à bout de l’Islande (3-5) pour occuper la deuxième place du groupe (4 pts) des qualifications pour la Coupe du monde 2026, juste derrière la France (9 pts). Dans un match disputé, le score était de 3-3 dans le dernier quart d’heure jusqu’aux buts tardifs d’Ivan Kalyuzhnyi (85e) et Oleg Ocheretko (88e). Titulaire, le défenseur du PSG, Illia Zabarnyi, a disputé l’intégralité du match (90 minutes). S’il s’est montré performant dans les duels (6/6 remportés) et ses dégagements (7), le joueur de 23 ans a manqué de précision dans la construction du jeu avec seulement 69% de passes réussies (25/36) et 11 pertes de balle. Pour son prochain match, l’Ukraine affrontera l’Azerbaïdjan (13 octobre).

Le XI de l’Ukraine : Trubin – Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko (c), Mykolenko – Kalyuzhnyi – Hutsuliak (Veleten, 87e), Malinovskyi (Bondarenko, 87e), Shaparenko (Ocheretko, 70e), Sudakov (Voloshyn, 39e) – Vanat (Dovbyk, 70e)

Le classement

France – 9 pts (+6) Ukraine – 4 pts (+0) Islande – 3 pts (+2) Azerbaïdjan – 1 pt (-8)

Etats-Unis / Equateur (1-1)

Qualifié pour la Coupe du monde 2026, l’Equateur disputait une rencontre amicale face aux Etats-Unis de Mauricio Pochettino dans la nuit de vendredi à samedi. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Enner Valencia avait ouvert le score en première période (24e). Pour éviter une défaite, la Team USA a pu compter sur une réalisation de Folarin Balogun (71e). Titulaire, Willian Pacho a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Le défenseur parisien s’est montré performant dans la récupération (5) et son jeu long (7/10). Mais, il a fait preuve d’un déchet inhabituel avec 8 ballons perdus et seulement 4 duels remportés sur 7. Averti en fin de rencontre (90e), il est coupable sur l’égalisation américaine avec une relance manquée. Pour son prochain match, l’Equateur affrontera le Mexique dans une autre rencontre amicale.

Le XI de l’Equateur : Galindez – Franco (c), Ordóñez, Pacho, Estupiñán (Medina, 44e) – Alcivar (Castillo, 90e), Vite – Preciado, Yeboah (Angulo, 46e), Páez (Rodriguez, 46e) – Valencia (Campana, 74e)

Russie / Iran (2-1)

Pas encore utilisé cette saison par Luis Enrique, Matvey Safonov a profité de cette trêve internationale pour avoir du temps de jeu. Dans la rencontre amicale opposant la Russie à l’Iran, le portier du PSG était titulaire (90 minutes) avec le brassard de capitaine. Et la sélection russe s’est imposée sur le score de 2-1. Dmitriy Vorobyev a ouvert le score (22e) mais au retour des vestiaires Amirhossein Hosseinzadeh a égalisé pour l’Iran (48e). À vingt minutes du terme de la rencontre, Aleksey Batrakov a offert la victoire à sa sélection (70e). Dans cette rencontre, Matvey Safonov a réalisé un seul arrêt. Dans le jeu, il a touché 38 ballons au total avec un pourcentage de 62% de passes réussies (13/21). La Russie disputera une autre rencontre amicale face à la Bolivie le 14 octobre prochain.

Le XI de la Russie : Safonov (c) – Vakhaniya (Lukin, 89e), Melekhin (Beveev, 88e), Osipenko, Silyanov – Batrakov, Glebov (Umyarov, 68e), Miranchuk – Glushenkov (A.Miranchuk, 68e), Vorobyov (Sergeev, 68e), Bakaev (Sadulaev, 68e)