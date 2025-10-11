Paulo Fonseca admiratif du travail de Luis Enrique au PSG

Devenu une référence après avoir placé le PSG au sommet du football européen, Luis Enrique est salué pour son travail et sa vision du football.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Luis Enrique a réalisé un travail de titan mettant fin au star-system. Le coach parisien met en avant un collectif fort qui a porté ses fruits avec cette victoire finale en Ligue des champions le 31 mai dernier face à l’Inter Milan (5-0). Il est surtout parvenu à faire du PSG une référence mondiale grâce à ses principes de jeu.

« C’est un grand exemple pour tous les clubs et pour tous les entraîneurs »

Élu meilleur entraîneur de la saison 2024-2025 lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le technicien espagnol est un exemple à suivre. Cette semaine, lors d’une intervention au « Portugal Football Summit », l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, a été questionné sur le management des grandes équipes. Et l’ancien coach du LOSC et de l’AC Milan en a profité pour louer le travail de son homologue parisien, dans des propos rapportés par beIN SPORTS : « J’ai une admiration particulière pour lui. Il a prouvé ce que beaucoup d’entraîneurs voudraient prouver : que ce qui fait gagner les matchs, c’est l’équipe, pas les individualités. Le PSG, après avoir recruté Neymar, Messi, Mbappé, a réussi à gagner sans grandes stars. J’en ai beaucoup parlé en France. C’est un grand exemple pour tous les clubs et pour tous les entraîneurs. Aujourd’hui, il est important de comprendre que le football a tellement changé qu’il n’y a plus de place pour les joueurs qui se croient au-dessus du collectif. Luis Enrique est peut-être la grande inspiration pour ceux qui défendent le concept de travail d’équipe », a complimenté Paulo Fonseca.