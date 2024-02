Ce vendredi (21h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra faire quelques choix notamment en attaque.

Le PSG va débuter son marathon de matches ce vendredi à Strasbourg. À cette occasion, le club parisien défie le RCSA de Patrick Vieira. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra toujours composer sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes. À cela s’ajoutent l’absence d’Ousmane Dembélé et la suspension de Bradley Barcola. De son côté, Achraf Hakimi est laissé au repos après l’élimination du Maroc en Coupe d’Afrique des Nations en début de semaine.

Kolo Muani et Asensio en attaque

Ainsi, le technicien espagnol devra bricoler à certains postes. Face au RCSA, Lucas Hernandez devrait être aligné dans le couloir gauche, selon Le Parisien. Marquinhos doit retrouver sa place de titulaire dans l’axe aux côtés de Danilo Pereira. Pour le poste de latéral droit, Nordi Mukiele n’est toujours pas une option aux yeux de Luis Enrique. Ainsi, Carlos Soler a des chances de dépanner à ce poste, laissant ainsi Warren Zaïre-Emery retrouver son poste dans l’entrejeu. Le Titi pourrait être accompagné de Manuel Ugarte et Vitinha au milieu de terrain. C’est surtout en attaque que le coach parisien devra faire des choix suite aux absences d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Toujours selon le quotidien francilien, Randal Kolo Muani et Marco Asensio sont pressentis pour débuter aux côtés de Kylian Mbappé.