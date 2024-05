Titulaire au milieu de terrain ce mardi soir lors de la défaite du PSG contre Dortmund (1-0), qui a entraîné l’élimination du club de la capitale en demi-finale de la Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son nouveau du début de saison. Le titi parisien n’a pas caché sa déception après cette contre-performance parisienne.

A voir aussi : PSG / BVB – Nasser Al-Khelaïfi triste mais fier de son équipe

« Merci aux supporters qui ont toujours été là pour nous »

« Déjà, on est très déçus d’avoir perdu les deux confrontations. Maintenant, c’est sûr, nous avons manqué de chance. On a su créer pas mal d’occasions. Mais le foot, parfois, c’est comme ça, ça ne veut pas rentrer. On a tout touché: la barre, le poteau… Et le foot, parfois, c’est comme ça. C’est injuste. Après, on avait l’une des équipes les plus jeunes en Champion’s League. On a un projet qui évolue d’année en année et on va tout faire pour la gagner une prochaine fois, lance Zaïre-Emery au micro de PSG TV. Sur l’instant, on est très déçus. Après, maintenant, il nous reste le triplé à aller chercher et c’est ce qu’on va essayer de faire jusqu’à la fin de saison. Et merci aux supporters qui ont toujours été là pour nous. Même quand on perd, on est allés les voir et ils nous ont encouragés. On va tous tout faire pour gagner pour eux. »