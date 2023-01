Dans un match qu’il s’est rendu difficile, le PSG a réussi à s’imposer contre Châteauroux grâce à des buts en fin de match de Carlos Soler (78e) et Juan Bernat (91e). Sans la manière, l’essentiel est là, les Rouge & Bleu sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de France.

Lors de cette victoire contre la Berrichonne de Châteauroux en 32es de finale de la Coupe de France (1-3), Christophe Galtier a décidé de titulariser trois titis, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery. Ces deux derniers ont été les meilleurs joueurs de la rencontre. Le jeune milieu de terrain (16 ans) s’est dit ravi d’avoir pu jouer l’intégralité de la rencontre et d’avoir été auteur d’une belle partie.

« On va continuer à travailler et on aura probablement des autres opportunités »

« C’est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a su tout donner et remporter le match. On est content et on va bien préparer les autres matches pour le championnat, explique le titi du PSG au micro de BeIN Sports 1. Ca fait du bien de faire 90 minutes. Mais on va continuer à travailler et on aura probablement d’autres opportunités.«