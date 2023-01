Châteauroux / PSG – les notes des joueurs parisiens

Le PSG jouait ce soir contre la Berrichonne de Châteauroux lors des 32es de finale de la Coupe de France. Dans un match poussif, les joueurs parisiens se sont imposés en fin de match pour se qualifier en 16es de finale de la compétition (1-3).

Sans un très grand nombre de cadres, Christophe Galtier avait fait confiance à certains titis pour son match contre Châteauroux. Ismaël Gharbi a trouvé, d’une très belle passe, Hugo Ekitike qui a trompé le gardien d’une frappe de l’extérieur du pied qui a terminé sa course dans le but après avoir touché le poteau (0-1, 13e). Les Parisiens vont ensuite se procurer deux belles occasions par l’intermédiaire de Nordi Mukiele (25e) et Gharbi (28e). Il s’était fait peur avec une première occasion de l’équipe de National, mais Vitinha a réussi à dévier la frappe de Mexique (26e). Les Castelroussins vont finir par égaliser. Trouvé en retrait, Natanael Ntolla Thio frappe et voit sa tentative déviée par El Chadaille Bitshiabu terminer dans le but de Keylor Navas. Nolan Roux était même proche de donner l’avantage à Châteauroux mais sa frappe est passé au ras du poteau (42e). La seconde période n’est pas très emballante et c’est Châteauroux qui va se montrer dangereux avec un centre repoussé sur son poteau par Keylor Navas. Il faudra attendre le dernier quart d’heure pour voir le PSG s’assurer la qualification en seizièmes de finale avec des buts de Carlos Soler (1-2, 78e), décevant depuis le début de match, et Juan Bernat (1-3, 91e). Dans un match difficile, le PSG se qualifie et poursuit sa course de conquête de sa 15e Coupe de France.

Les notes de la rédaction de CS : Navas 6 – Mukiele 6,5, Marquinhos 6, Bitshiabu 4,5, Bernat 5 – Zaïre-Emery 6,5, Vitinha 6, Gharbi 6 – Soler 3,5, Ekitike 6, Sarabia 3,5