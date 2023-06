Zinedine Zidane aimerait entrainer Kylian Mbappé

Interviewé par trois médias dans un entretien autour d’un partenariat entre son complexe de football à cinq, « Z5 », et Electronic Arts, Zinedine Zidane a été questionné sur Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien attire les regards et Zizou n’échappe pas à la règle. Dans cet entretien, le champion du monde 98 n’écarte pas l’idée d’entrainer un jour le capitaine de l’Equipe de France, « Cela pourra se faire un jour », confie notamment l’ancien coach du Real Madrid.

Cela fait bientôt un moins que le Paris Saint-Germain sait que Zinedine Zidane ne ralliera pas la capitale pour entrainer les Rouge & Bleu la saison prochaine. Le rêve de Doha et sans doute de beaucoup de supporters ne se réalisera pas cette année, mais la porte reste ouverte. Dans une interview accordée à trois médias différents, dont L’Equipe, afin de parler du partenariat entre Z5 (complexe de football à 5 de Zidane à Aix en Provence) et Electronic Arts (société de développement de jeux vidéo sportifs), Zizou est revenu sur la possibilité d’entrainer un jour Kylian Mbappé. Rien est sur quant à l’avenir du numéro 7 parisien, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, mais pour Zidane : « Quand tu es coach et que tu as un joueur comme ça, tu as envie de l’entraîner. Il peut se passer plein de choses. Cela pourra se faire un jour. En tout les cas, je suis admiratif de ce qu’il fait, comme beaucoup de gens aujourd’hui. C’est fort ce qu’il fait, c’est beau ! C’est un joueur français, il porte le maillot de l’équipe de France, donc on est fier (sourire) ».

Tout porte à croire que le destin veut réunir les deux hommes ensemble, maintenant la question reste : Où ? Peu de chance que cela arrive au Paris Saint-Germain, même si rien n’est à exclure, mais compte tenu de l’actualité autour de l’avenir Mbappé dans la capitale. De plus, la prochaine saison se fera sous l’égide de Luis Enrique et le numéro 7 parisien semble se diriger vers la sortie cet été ou l’été prochain. Peut être que cela pourrait arriver en Equipe de France, où le joueur est capitaine et dont Zinedine Zidane rêve d’être le sélectionneur, lui qui a marqué la sélection de son empreinte entre 1994 et 2006. Enfin, l’autre option sérieuse reste le Real Madrid qui demeure la destination privilégiée du capitaine des Bleus, mais encore faut-il que l’ancien coach madrilène soit tenté par une troisième expérience sur le banc des Merengue après 2016-2019 et 2019-2020, jamais deux sans trois ?