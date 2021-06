Zoff : “Qu’est-ce qu’apporte le PSG si tu es déjà à Milan ?”

Jeudi, Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec Milan, doit passer la visite médicale préalable à la signature d’un contrat de 5 ans avec le PSG. On parle d’un salaire brut de 10M€, plus des bonus. Sportivement, on ne connait pas la donne puisque Paris a sous contrat jusqu’à 2024 le très performant Keylor Navas (34 ans).

Interrogé sur le sujet par l’émission Tutti Convocati, l’ancien gardien de la Juventus et de la Nazionale, Dino Zoff (79 ans), a exprimé son incompréhension quant au choix de Gigio Donnarumma (22 ans), tout proche d’une signature au PSG donc. “Donnarumma est sur un chemin extraordinaire pour devenir un grand. Je ne veux pas juger son choix de partir, mais qu’est-ce qu’apporte le PSG si tu es déjà à Milan ? Peut-être qu’il a pris un peu plus d’argent, mais à 22 ans je ne pense pas que cela devrait être la chose la plus importante”, a déclaré le légendaire gardien de but italien sur les ondes.