Le PSG attend toujours une réponse de l’Inter Milan après avoir proposé 60 millions d’euros, bonus compris, pour le joueur de couloir droit hispano-marocain de 22 ans Achraf Hakimi. L’horloge tourne. Et le club francilien a jusqu’à demain pour lever ou non l’option d’achat de 9M€ d’Alessandro Florenzi, prêté par la Roma une saison. C’est ce qu’explique la Gazzetta dello Sport. “Et avec le silence radio des Milanais, le club de l’émir du Qatar doit soupeser les options, dont celle de continuer éventuellement avec Florenzi”, lit-on dans le journal sportif local. Sky Sport a également évoqué le dossier en ces termes : “Achraf Hakimi reste un objectif du PSG (et pas seulement). Pourtant, l’écart entre l’offre des Français (60 millions) et la demande de l’Inter ne s’est pas réduit, une situation de stand-by qui a permis à Chelsea d’entamer des contacts avec l’entourage du Marocain.” Le feuilleton continue.