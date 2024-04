Sans équipe réserve depuis cinq ans, le PSG devrait en rouvrir une dès la saison prochaine. Cette dernière devrait être entraînée par Zoumana Camara, l’actuel coach des U19.

Il y a cinq ans, Antero Henrique, alors directeur sportif du PSG, avait décidé de supprimer l’équipe réserve. Un choix qui avait été fortement contesté. S’il possède un des meilleurs centres de formations de France, la bascule entre l’équipe U19 et la professionnelle était peut-être trop haut. Dans cette optique, la direction du centre de formation du club de la capitale a décidé de recréer une équipe espoirs, entre les U 19 et les professionnels. « Il ne s’agira pas d’une équipe réserve comme on a pu le connaître. […] Cette équipe jouera le challenge des équipes U 23 ou challenge des réserves, le nom n’étant pas encore défini. Cette nouvelle compétition pilotée par la FFF et la LFP commencera en 2024-2025 et sera ouverte aux clubs de Ligue 1 ou Ligue 2 classés en catégorie 1 ou élite« , dévoile Le Parisien.

A voir aussi : PSG : Joane Gadou, l’avenir enchanté ?

Le PSG y voit l’opportunité d’aguerrir ses meilleurs talents sur des matchs plus compétitifs

Le quotidien francilien explique que dans cette compétition, il n’y aura ni montée, ni descente. Les matchs se joueront en semaine et devraient garantir une dizaine de rencontres sur l’ensemble de la saison, en comptant les play-offs. « Le PSG y voit l’opportunité d’aguerrir ses meilleurs talents sur des matchs plus compétitifs que ceux proposés par les championnats nationaux classiques. L’ambition reste la même : amener le plus grand nombre en équipe première. » Pour composer son groupe Espoirs, Paris s’appuiera sur des joueurs de moins de 21 ans et une bonne partie de ceux évoluant en U 19, explique Le Parisien. « La cellule scouting, dirigée Pierre Reynaud, travaille au recrutement de 6 à 8 joueurs qui permettront d’avoir un groupe suffisamment étoffé la première année. » Pour l’entraîneur, ce sera Zoumana Camara, s’il prolonge son contrat, qui expire en juin. « La balle est dans le camp de l’ancien défenseur du club qui aspire tôt ou tard à coacher en pros. À 45 ans, Papus a déjà été sollicité dans le passé et devrait logiquement jauger le marché avant de donner sa réponse. » L’actuel entraîneur des U 17 Thomas Leyssales est, lui, pressenti pour prendre en main les 19 ans, conclut Le Parisien.