Zoumana Camara courtisé par un club de Ligue 1

Ancien joueur du PSG (2007-2015) et entraîneur adjoint du club de la capitale jusqu’en 2021, Zoumana Camara est l’entraîneur des U19 depuis la saison passée. Ses joueurs sont quatrième du Championnat National U19 et à trois points du leader du classement (Montfermeil). En Ligue des Champions, la troupe de Camara est première de son groupe en devançant la Juventus de deux points. Un club de Ligue 1 est attiré par ses résultats mais aussi par sa façon de faire jouer son équipe.

La tendance n’est pas à un départ

Après avoir mis à l’écart Michel Der Zakarian, Brest cherche toujours son prochain entraîneur. Le club situé dans le Finistère a établi une liste de trois coachs potentiels. Le critère, recruter un entraîneur jeune et novateur. Ce que sont Habib Beye, Zoumana Camara et Laurent Huard, tous les trois dans cette fameuse liste selon L’Équipe. Le journal ajoute que Zoumana Camara n’est pas contre une expérience dans l’élite mais qu’un départ de son poste actuel, en pleine saison, n’est pas la tendance. Dans un autre registre, avec un profil plus expérimenté, Jocelyn Gourvennec est aussi évoqué du côté de Brest.