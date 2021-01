Le PSG, ce n’est pas seulement les joueurs et le staff. Le PSG c’est également 700 salariés qui ne sont pas tous dans la lumière. Et en cette période de crise économique liée à la pandémie du Coronavirus, les Rouge & Bleu sont obligés de faire des actions afin de faire des économies. Et selon les informations de France Bleu Paris, 400 de ces 700 employés ont été placés au chômage partiel à compter du 4 janvier. “Seul le secteur sportif n’est pas impacté par cette décision“, assure la radio francilienne. Les personnes concernées doivent “débaucher d’un à cinq jours par semaine.” Le PSG avait déjà dû passer par le chômage partiel en mars 2020 mais également lors du mois de novembre relate France Bleu Paris. Mais lors de ces deux précédents, les salariés concernés étaient ceux qui travaillaient à la billetterie, l’organisation des matches, au marketing et dans les boutiques.