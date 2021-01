La crise financière due à la pandémie du Coronavirus impacte fortement les finances des clubs. Avec les matches à huis clos, la case billetterie est inexistante sans parler du fiasco des droits télévisés et des recettes de sponsoring en baisse, le PSG n’est pas en reste. Selon les informations du Parisien, le PSG estime ses pertes jusqu’à la fin de saison à pas moins de 300 millions d’euros. “Ce montant sera minoré par les éventuelles ventes qui pourraient être réalisées lors du mois de juin, mais avec un marché revu à la baisse et la dévaluation du prix des joueurs, le club de la capitale ne prévoit pas de cessions records“, assure le quotidien francilien sur son site internet. Avec cette baisse des revenus, les dirigeants parisiens n’ont pas l’intention de dépenser des sommes énormes lors de ce mercato hivernal. “Au mieux, le PSG envisage de recruter des joueurs libres ou de favoriser des prêts.” Le Parisien qui conclut en indiquant que même si l’UEFA a assoupli les règles du fair-play financier, “avec près de 400 millions d’euros de pertes cumulées – si les estimations les plus pessimistes se confirment – le PSG ne peut pas se permettre de dépenser sans compter lors des mercatos actuels et à venir.“