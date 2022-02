À J-8 du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (15 février), les prestations des deux équipes seront scrutées. Après avoir connu une désillusion commune la semaine passée avec des éliminations en coupe nationale, les deux formations ont réussi à se relancer ce week-end en championnat mais avec des performances différentes.

Si les Parisiens ont livré leur meilleur prestation de la saison à l’extérieur avec un large succès sur la pelouse du LOSC (5-1), les Madrilènes ont eu toutes les peines du monde à venir à bout du 16e de Liga, Grenade, dans le cadre de la 23e journée de Liga. Toujours privé des Français, Ferland Mendy et Karim Benzema, Carlo Ancelotti avait aligné un 4-3-3 avec notamment la présence d’Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Gêné par le pressing adverse, le club madrilène a peiné offensivement avec les absences de Karim Benzema et Vinicius Jr (suspendu) et a dû faire face à un Maximiano auteur de quelques arrêts importants. Après avoir touché la transversale en première période, Marco Asensio a délivré son équipe et la Stade Santiago Bernabeu à un quart d’heure de la fin du match (1-0, 74′). Un succès qui permet au Real Madrid de prendre six points d’avance en tête du classement sur le Séville FC. Pour leur prochain match, les Merengue se déplaceront sur la pelouse du Villarreal d’Unaï Emery le samedi 12 février tandis que le PSG recevra le Stade Rennais le 11.