Le PSG n’est pas le seul club à avoir connu une désillusion cette semaine, après son élimination en huitièmes de finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice (0-0, 5 t.a.b à 6). En effet, son adversaire en Ligue des champions, le Real Madrid, a également été éliminé en quarts de finale de la Coupe du Roi ce jeudi soir (1-0) face à l’Athletic Bilbao. Toujours sans Karim Benzema, victime d’une contracture musculaire à la cuisse il y a une dizaine de jours, Carlo Ancelotti a aligné une équipe compétitive avec un trio offensif, Vinicius Jr, Marco Asensio et Rodrygo.

Complètement dominés en première période, les Madrilènes ont réussi à regagner les vestiaires avec un score nul (0-0) grâce à l’inefficacité offensive des Basques. Malgré un léger mieux en seconde période, le leader du championnat espagnol s’est fait punir en toute fin de match suite à une perte de balle de Casemiro. Un cadeau qui a bénéficié à Alex Berenguer pour marquer l’unique but de la rencontre (1-0, 89′) à San Mamés. Le Real Madrid ne prépare pas au mieux le huitième de finale aller de Ligue des champions le 15 février prochain. Tout comme le PSG (LOSC le 6 février et Rennes le 11), le Real Madrid aura deux matches de championnat à disputer contre Grenade (6 février) et le Villarreal d’Unaï Emery (12) avant le huitième de finale aller d’UEFA Champions League.