Le PSG creuse l’écart en tête du classement

En conclusion de la 23e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du LOSC (5-1) et met fin à une période deux mois sans succès à l’extérieur en championnat (face à l’ASSE 3-1 le 28 novembre). Une victoire qui permet aux Rouge & Bleu de se préparer au mieux avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). De plus, le club de la capitale accroît son avance en tête du championnat (56 points). Dauphin du PSG avant cette journée, l’OGC Nice a chuté sur sa pelouse face à Clermont (0-1) et laisse sa place à l’Olympique de Marseille. Largement vainqueur de l’Angers SCO (5-2), l’OM occupe désormais cette deuxième place mais compte 13 unités de retard sur le PSG. Le RC Strasbourg (4e) et le Stade Rennais (5e) se sont également imposés respectivement face au FC Nantes (1-0) et le Stade Brestois (2-0).

De son côté, l’OL n’a pas réussi à enchaîner après sa victoire face à l’OM en milieu de semaine. Les Gones se sont inclinés contre l’AS Monaco (0-2). Les Lyonnais restent à une décevante 8e place tandis que l’AS Monaco remonte au 6e rang. Enfin, à noter, la large défaite des Girondins de Bordeaux face au Stade de Reims (5-0) et le succès obtenu dans les dernières minutes de l’AS Saint-Etienne contre le Montpellier (3-1).

Avec 51 buts marqués, le PSG est toujours la meilleure attaque de Ligue 1 et prend ses distances avec le RC Strasbourg (45) et le Stade Rennais (43). Avec un seul but encaissé face au LOSC, le PSG devient la meilleure défense du championnat à égalité avec l’OGC Nice (19). Marseille complète le podium avec 20 buts encaissés. Pour leur prochain match, les Rouge & Bleu accueilleront le Stade Rennais ce vendredi en ouverture de la 24e journée de Ligue 1.

Résultats de la 23e journée de Ligue 1

OM / Angers (5-2)

ASSE / Montpellier (3-1)

Monaco / OL (2-0)

Lorient / Lens (2-0)

Nice / Clermont (0-1)

Reims / Bordeaux (5-0)

Strasbourg / Nantes (1-0)

Troyes / Metz (0-0)

Rennes / Brest (2-0)

LOSC / PSG (1-5)

Classement L1