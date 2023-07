Revenu de son prêt au RB Leipzig, Abdou Diallo (27 ans) doit mettre au clair son avenir. Et l’international sénégalais se dirige vers un départ.

Placé dans le loft l’été dernier, Abdou Diallo avait trouvé un point de chute au RB Leipzig sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et alors que son aventure en Bundesliga avait bien débuté, le défenseur de 27 ans a souffert d’une blessure à un genou qui l’a éloigné des terrains pendant quatre mois et lui a fait perdre sa place au sein de l’effectif du RBL (15 matches disputés toutes compétitions confondues). De retour à Paris cet été, l’international sénégalais devra rapidement mettre au clair son avenir, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2024. Et dans une interview au quotidien Le Parisien, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est confié sur son futur.

« Ce sera prolongation ou départ »

Et Abdou Diallo s’est montré très clair à ce sujet. Pas question de partir libre à l’issue de son contrat : « Il me reste un an de contrat, donc ce sera prolongation ou départ. Pour être honnête, il est possible que je parte. Ce sont des discussions qu’on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence (…) Tant qu’il n’y a pas de discussion pour prolonger, je suis ouvert au marché. J’ai 27 ans, je suis dans la fleur de l’âge. L’idée, c’est de trouver le projet qui me permettra de continuer à m’épanouir au très très haut niveau, à vivre mon football sereinement et profiter de mes belles années. » Surtout que le Sénégalais de 27 ans ne sait toujours pas s’il sera placé dans le second groupe d’entraînement pour les indésirables : « Je ne me pose pas la question. J’aurai des discussions avec le club, et on verra ce qui se passera. En tant que joueur de foot, on sait que cela peut se produire. Je ne suis pas là pour dire si c’est bien ou mal. L’an dernier, je n’ai pas été incorporé à ce groupe parce qu’il n’y avait pas lieu de le faire. J’aurais pu rester au PSG, mais j’ai toujours voulu rester pour le meilleur, pas pour le pire. C’est une logique que j’ai encore, je pense que c’est celle qu’il faut avoir. Par respect et par amour pour le club. »

Alors que son retour est programmé au 17 juillet, comme les autres internationaux, Abdou Diallo aura donc l’occasion de rencontrer le nouveau coach, Luis Enrique. L’occasion pour lui de savoir si l’Espagnol compte sur lui à Paris : « Évidemment. Juste avant, j’ai parlé de respect et d’amour du club. Le PSG a une place spéciale pour moi. Je suis né en France et je sais ce qu’il représente. Signer à Paris n’était pas la voie la plus facile. Mais, s’il y avait une Ligue des champions à soulever, c’était la voie royale. C’est le rêve que j’ai nourri depuis le début. J’ai disputé une demi-finale et une finale, ce sont les deux meilleurs résultats de l’histoire du club, et j’en suis fier. J’aurais aimé remporter le Graal. Si j’ai encore cette opportunité, je ne m’en priverai pas. Mais je sais aussi que tous les rêves ne sont pas destinés à se réaliser. »

« L’Arabie saoudite ? Au-delà du football, c’est un choix de vie qui peut m’intéresser »

Lors de cet entretien avec le quotidien francilien, le défenseur du PSG est revenu sur son expérience au RB Leipzig. Et si la levée de l’option d’achat était dans un premier temps envisagée par le club allemand, sa grosse blessure au genou a tout remis en question à ses yeux : « Clairement ! Avant la blessure, il y avait des discussions pour lever l’option, une envie commune, mais rien n’arrive par hasard. C’est la vie. J’ai vécu ma blessure sereinement, j’ai pris le temps de revenir, je ne me suis pas précipité parce que je savais que la donne avait changé. » Et le champion d’Afrique 2022 ne ferme pas la porte à une aventure en Arabie saoudite, la destination en vogue ces dernières semaines : « Je ne l’exclus pas. Le but premier, c’est de se maintenir au très haut niveau, mais il est clair que ce genre de pays m’attire. Je connais déjà pas mal de monde en Arabie, je serais comme un poisson dans l’eau si je devais y aller. Je reste ouvert. Au-delà du football, c’est un choix de vie qui peut m’intéresser. » Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour Abdou Diallo, surtout que le PSG s’est renforcé en défense avec les recrutements de Lucas Hernandez et Milan Skriniar.