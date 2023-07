De retour au PSG après son prêt infructueux du côté du RB Leipzig, Abdou Diallo se retrouve de nouveau sur la liste des transferts. Et le Fenerbahçe serait d’ores et déjà passé à l’attaque.

Si le PSG a clairement passé la seconde sur le mercato dans le sens des arrivées avec cinq recrues à la clé, le mercato des départs restent pour sa part bien calme. Mauro Icardi devrait bien rejoindre le Galatasaray dans les jours à venir mais, pour le reste, peu de solutions s’offrent au club de la capitale. Une nouvelle piste est toutefois aujourd’hui à mettre en exergue : le Fenerbahçe se montrerait intéressé par les services d’Abdou Diallo.

🟡🔵 Fenerbahçe, Attila Szalai'nin olası ayrılığına karşın stoper için alternatifini belirledi.



💶 Sarı lacivertliler, Abdou Diallo için PSG'ye 4 milyon Euro'luk teklifte bulundu. pic.twitter.com/aXDZFUHvoH — Fotomaç (@fotomac) July 11, 2023

Une offre déjà formulée ?

Placé sur la liste des transferts à l’été 2022, Abdou Diallo avait l’opportunité de rebondir du côté du RB Leipzig. Le club allemand a acté un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. Un an plus tard, n’ayant nullement convaincu, le Sénégalais est de retour en terre parisienne et il devra donc se dégotter un point de chute. Un point de chute qui pourrait se situer en Turquie, à l’image de ses coéquipiers Leandro Paredes et Mauro Icardi. Selon Fotomaç, le Fenerbahçe, sur le point de perdre son défenseur Attila Szalai au profit du Hertha Berlin, aurait ainsi coché le nom d’Abdou Diallo pour lui succéder. Mieux, une proposition à hauteur de 4 millions d’euros aurait été formulée aux décideurs franciliens. Reste à voir si ce montant, relativement faible, fera plier le PSG.