Première séance d’entraînement pour Kang-In Lee au PSG

Le PSG a décidé de frapper fort lors de ce mercato avec pour objectif d’avoir le groupe le plus complet possible avant même la reprise de la compétition. Et le club parisien peut déjà compter sur ses recrues.

Entre le nouveau centre d’entraînement, la nomination de Luis Enrique comme entraîneur, l’officialisation des recrues et le dossier Mbappé, le PSG occupe l’espace médiatique ces derniers jours. Et le nouveau coach des Rouge & Bleu peut déjà s’appuyer sur certaines nouvelles recrues de ce mercato estival. En effet, en plus des jeunes et de certains joueurs déjà présents dans l’effectif la saison passée, les néo-Parisiens, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Kang-In Lee, sont déjà présents aux séances d’entraînement. Et la présence du dernier cité est une petite surprise.

À voir aussi : PSG : la reprise de Neymar pose des questions

Tests physiques et entraînement pour Kang-In Lee

Son arrivée dans la capitale française a crée un petit engouement sur les réseaux sociaux avec la création d’un compte Twitter sud-coréen et la possible organisation d’un match amical en Corée du Sud avant la reprise du championnat. Convoqué lors des matches sélection de juin, le milieu offensif de 22 ans aurait pu retrouver les terrains le 17 juillet prochain, soir la date de retours des internationaux. Mais, l’ancien de Majorque était finalement bien présent au centre d’entraînement de Poissy ce mardi pour vivre son premier entraînement sous les yeux de Luis Enrique. Le PSG a partagé plusieurs images de la première séance du Sud-Coréen dans le Campus PSG. Au programme, des tests physiques et un entraînement léger pour retrouver le rythme. Le coach des Rouge & Bleu pourra donc compter sur sa nouvelle recrue pour le premier match amical face au Havre le 21 juillet prochain (17h).

Tests physiques & entraînement sur le terrain pour notre recrue Lee Kang-In au Campus PSG 💪🏼🟥🟦 pic.twitter.com/fukpzCUIPU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2023