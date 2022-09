Au cours du dernier mercato estival, la direction sportive du PSG avait pour but de dégraisser l’effectif. En ce sens, elle tout tenté afin de trouver des portes de sorties au plus grand nombres des joueurs qui n’entraient plus dans les plans Rouge & Bleu. Abdou Diallo, qui aurait pu encore rendre des services au Paris Saint-Germain, a lui choisi de prendre une autre direction, celle de l’Allemagne.

C’est dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat s’élevant à près de 20 millions d’euros qu’Abdou Diallo a quitté le PSG et rejoint le RB Leipzig. Une opération qui avait été officialisée dans les dernières heures du mercato estival. Depuis, l’international sénégalais a disputé trois rencontres sous ses nouvelles couleurs, dont deux titularisations en Ligue des Champions. Pour la première fois, le vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations s’est exprimé sur ce qui l’a motivé à quitter la capitale française, pour le média Carré : « J’arrive dans ce mercato où je me dis : ça fait trois ans que je suis au PSG, il y a eu des super bons moments. Il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions, une finale, qui sont les deux meilleures campagnes de l’histoire du club. Mais il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j’ai été blessé ou autre« .

Le défenseur central a poursuivi en évoquant cet été agité qu’il a vécu : « Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice« . Pour rappel, Abdou Diallo a fait l’objet de plusieurs sollicitations (AC Milan, Aston Villa) avant de choisir le RB Leipzig, il s’exprime sur le choix qu’il a eu à faire : « J’ai eu pas mal de sollicitations tout l’été. J’ai été très exigeant car je ne voulais pas me tromper. Et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable. Ça jouait la Ligue des Champions, ça joue les premiers rôles en Bundesliga. Je retrouvais des joueurs que je connaissais, un championnat que je connaissais et je voulais aussi me mettre dans le risque« , a-t-il déclaré, toujours pour le média Carré. A noter que le joueur encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 devrait disputer la Coupe du Monde 2022 avec le Sénégal. Un paramètre qui a du compter au moment de sa réflexion cet été.