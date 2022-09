PSG : Donnarumma devrait enchainer avec l’Italie

Au cours de cette première trêve internationale de la saison, de nombreux joueurs du PSG sont concernés avec leur sélection nationale. C’est le cas de Gianluigi Donnarumma, qui est actuellement dans les rangs de la Squadra Azzura. Le portier parisien a déjà disputé l’intégralité du match face à l’Angleterre, et devrait enchaîner ce soir en Hongrie.

C’est vendredi dernier que l’Italie de Donnarumma s’est imposée par la plus petite des marges (1-0) face à l’Angleterre, à San Siro. Logiquement, pour cette rencontre c’est le portier du PSG qui a gardé les cages italiennes pendant 90 minutes. Une victoire qui permet aux Italiens de garder une chance de disputer le Final Four de Ligue des Nations qui se jouera au mois de juin 2023. Pour cela, il faudra faire face à la Hongrie, et l’emporter. En effet, la victoire est la seule manière pour la Squadra Azzura de passer devant sont adversaire du soir au classement, et ainsi rejoindre les Pays-Bas, la Croatie et l’Espagne ou le Portugal, qui se disputeront la dernière place pour le dernier carré demain.

Pour la rencontre de ce soir (20h45 sur L’Equipe), Roberto Mancini devrait une nouvelle fois aligner son 3-5-2, et faire confiance à Gianlugi Donnarummma dans les cages, à en croire les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport. A la Puskas Arena de Budapest, le gardien de but de 23 ans devrait connaître sa 49e sélection internationale avec l’Italie. Avec son jeune âge et son expérience, l’ancien de l’AC Milan représente plus que jamais le présent et l’avenir du Paris Saint-Germain.