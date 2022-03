En délicatesse depuis son arrivée au PSG l’ors du dernier mercato estival, Lionel Messi peine à s’intégrer à sa nouvelle équipe et ce, malgré quelques menues fulgurances cette saison. Apparemment revanchard et désireux d’afficher son meilleur niveau sous la tunique francilienne, la Pulga devra peut-être attendre un chouïa, sa présence face à l’AS Monaco ce dimanche étant incertaine.

En effet, comme nous le relaye Saber Desfarges, Lionel Messi n’a pu participer à la dernière séance d’entraînement avec ses coéquipiers à deux jours d’affronter l’ASM dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 (13h00, Prime Video). Ainsi, le journaliste nous indique que l’Argentin est malade. Un point devrait être fait ce samedi par le PSG afin de jauger si le numéro 30 rouge et bleu sera apte à se frotter à Wissam Ben Yedder et consort en terre monégasque.