Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG est particulièrement bien pourvu au poste de gardien de but. Possédant déjà dans ses rangs un certain Keylor Navas, les décideurs parisiens ont fait le choix de miser sur Gianluigi Donnarumma à l’occasion du dernier mercato estival. Mais outre son équipe fanion, le club de la capitale dispose également de quelques cartouches intéressantes au sein de ses jeunes pousses.

En effet, transfuge du LOSC, Lucas Lavallée se place comme l’un des grands espoirs à ce poste, lui qui est le titulaire attitré des U19. Récemment, on a aussi vu sa doublure, Louis Mouquet, faire ses premières apparitions avec le groupe professionnel à l’entraînement. Et ce jour, Loïc Tanzi nous apprend qu’un nouveau visage a pointé le bout de son nez cette semaine au Camp des Loges. Selon le journaliste de RMC Sport, le tout jeune Ibrahim Diarra, génération 2005, a eu le plaisir d’effectuer ses premiers pas avec l’équipe première. Débarqué au PSG en 2019 en provenance du FC Melun, ce dernier est lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2023 via un contrat apprenti.