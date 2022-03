D’ici à l’été prochain, le PSG aura du pain sur la planche, et c’est un euphémisme. Entre son organigramme interne, le mercato approchant et les difficultés liées à la prolongation de Kylian Mbappé, le board rouge et bleu devra être sur tous les fronts. Dans les colonnes du Parisien, Vadim Vasilyev a été interrogé sur ces différents sujets gravitant autour du club de la capitale.

Dans un premier temps, l’ancien vice-président de l’AS Monaco (2013-2019), qui s’est aujourd’hui reconverti comme agent de joueurs, a évoqué le cas complexe de l’avenir de son ancien joueur sur le rocher, Kylian Mbappé : « Il a déjà failli le rejoindre en août 2021 (Le Real Madrid, NDLR). C’est le club de ses rêves d’enfant. Il n’en a jamais fait un mystère. Peu importe la décision qu’il prendra. Il y aura des gens pour et d’autres contre. Je suis sûr d’une chose : il fera le bon choix en plein accord avec ses parents. Ils gèrent sa carrière de manière exemplaire et très professionnelle. »

Par la suite, l’homme d’affaire russe a encensé l’international tricolore. Il estime ainsi qu’il se place aujourd’hui, sans conteste, comme le meilleur joueur de la planète football : « Est-ce qu’il est le meilleur joueur du monde ? Sans aucun doute. Il fait la différence à chaque match. Il est au-dessus des autres. Il a encore une marge de progression et ira tout en haut. »

Invité à s’exprimer sur les récents sifflets des supporters du PSG à l’encontre de Neymar Jr et Lionel Messi, Vadim Vasilyev a expliqué qu’il comprenait la frustration immense de ces derniers tout en ne cautionnant pas ce genre d’attitudes : « Il ne s’agit pas de la bonne réaction et je ne peux pas la cautionner. Mais il est humain d’exprimer ainsi sa frustration, son exaspération. J’y devinais chez les supporters une forme d’exutoire, de dépit amoureux. Chacun se disait : c’est la bonne année pour Paris. Et au final, quelle douche froide ! D’ailleurs, si les sifflets accompagnaient chaque action de Messi et de Neymar, les cibles étaient, en réalité, bien plus nombreuses. »