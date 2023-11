AC Milan / PSG – Les compositions officielles sont tombées !

Gros test pour le PSG ce mardi soir avec un déplacement sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue des champions. Voici les compositions des deux équipes pour ce choc XXL.

La 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions ouvre ses portes ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). À cette occasion, le PSG défie le Milan sur sa pelouse de San Siro. Un match qui revêt une importance particulière pour des Lombards qui n’auront pas le droit à l’erreur avec seulement deux petits points, et aucun but marqué, en trois rencontres. À l’inverse, malgré un faux-pas notable du côté de Newcastle, le PSG pourrait faire un grand pas vers les huitièmes de finale. Pour cela, les hommes de Luis Enrique devront poursuivre sur leur très bonne dynamique, eux qui restent sur cinq succès de rang.

Vitinha préféré à Lee

Pour cette rencontre, Gianluigi Donnarumma sera dans les buts et aura un accueil hostile de la part des supporters milanais. La défense à quatre est composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte sont associés tandis que Vitinha a été préféré à Lee Kang-In. En attaque, un trio 100% français avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. En face, Stefano Pioli pourra s’appuyer sur ses joueurs cadres comme Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leão et Olivier Giroud.

La feuille de match AC Milan / PSG

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : San Siro – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre principal : José Gil Manzano